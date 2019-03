"Maduro intenta esconder el desabastecimiento de Venezuela"

HABLAMOS CON GABRIELA CASTELLANOS

Gaby Castellanos es, según la revista Forbes, una de las 50 mujeres más influyentes del mundo. Empresaria de publicidad. Vive entre Venezuela, Colombia, España y Estados Unidos. Una de las voces más críticas contra el régimen de Maduro. "Los ataques de Maduro a España se debe a que no le han funcionado los que que hizo contra Obama. La idea es esconder el desabastecimiento brutal que se vive en Venezuela", ha declarado en el plató de Espejo Público. Según Castellanos la gente en Venezuela no está contenta. "Está muy enfadada, pero es tal el miedo a lo que puede hacer el Gobierno que no actúa".