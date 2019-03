Lluis Bassets: "La quiebra de Banca Catalana es el origen de la trama"

"Yo no he investigado los negocios de Pujol, lo que he hecho es poner en contexto histórico, político e ideológico el momento decisivo en el que el padre de la familia confiesa la existencia d euna fortuna en un paraíso fiscal", asegura Bassets.

En el libro, Bassets establece el argumento de que Jordi Pujol tendría "mala conciencia" al no estar demasiado en casa con sus hijos por razones de sus cargo político y cede todo el protagonismo de los negocios familiares a su esposa, Marta Ferrusola. "En la historia y confesión de Pujol probablemente todo viene del caso Banca Catalana. Con su quiebra, la familia Pujol se arruina y con ella numerosos amigos y conocidos. Una de las conjeturas que lanzo es que la esposa cree que el sacrificio que ha hecho Jordi Pujol y toda la familia por Cataluña, les da algún tipo de autorización para intentar que los hijos hagan una carrera en el mundo de los negocios y, de alguna forma, se produzca un resarcimiento de lo que habían perdido con Banca Catalana".

Lluis bassets cree que todo el origen de la trama actual se remonta a aquel escándalo. "La confesión nos recuerda la imagen del momento en el que Jordi Pujol, desde el balcón de la Generalitat tras presentarle la fiscalía la querella por lo de Banca Catalana, acusa al Gobierno de Felipe González del que dice que ha hecho una maniobra indigna. A partir de ahora, de moral, ética y de normas, hablaremos nosotros".