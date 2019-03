¿Es incompatible estar embarazada y tener una vida profesional completa?

Ana Bujaldón, presidenta de la Federación Española de Mujeres Directivas, Profesionales y Empresarias (FEDEPE). Está radicalmente en contra de las manifestaciones de Mónica Oriol en las que aseguraba que prefería contratar a mujeres de menos de 25 o de más de 45 para evitar embarazos. "A nosotros nos entristece profundamente sus palabras", asegura en Espejo Público. "No parece lógico que en el siglo XXI la maternidad sea un freno para la promoción de la mujer".

Por su parte, Paloma Segrelles, es empresaria y presidenta de honor del Club Siglo XXI. Asegura que Oriol no ha dicho nada descabellado pues es una realidad que viven muchos empresarios en el día a día y cree que la solución la debe proporcionar el estado. "El Estado debe asumir los gastos que se producen en situaciones especiales, entiéndase bajas por maternidad o reducción de jornadas. El empresario no puede asumir ciertos costes. Es un problema que está sobre la mesa y hay que sentarse a hablar de ello. Las empresas no son un ONG" afirma.