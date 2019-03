Ignacio Gordillo sobre el caso Rato: "El ciudadano espera otra respuesta judicial"

Ignacio Gordillo también se ha mostrado sorprendido porque no se hayan adoptado medidas cautelares más serias contra otras personas en casos también muy importantes como el de los Pujol. Lo que sí ha querido resaltar Gordillo es que "tener dinero fuera de España no es delito, lo que es delito es cómo se ha obtenido y si no se abona a la Hacienda pública los correspondientes impuestos por ese dinero fuera de España".

Ignacio Gordillo asegura que "Rodrigo Rato tiene su presunción de inocencia pero esta persona no es un ciudadano más. Es una persona que ha representado a España en el Fondo Monetario Internacional, que ha sido vicepresidente del Gobierno, Ministro ... es una persona que ha tenido conocimiento de cuestiones de carácter económico a la que no tiene acceso cualquier ciudadano. El ejemplo aquí es importante y el ciudadano espera otra respuesta de los órganos judiciales".