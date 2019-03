Asegura que no vive escondido, pero reconoce que se está moviendo continuamente y lleva una vida discreta para evitar que le localicen, Hervé Falciani vive lejos del ajetreado mundo de los bancos de inversión para, desde su escondite, colaborar con la Justicia española y revelar el nombre de aquellos que tiene su dinero en paraísos fiscales. No ha querido confirmar si él está detrás de la operación Púnica que de momento ha terminado con el que fuera alcalde y número dos del PP en madrid, Francisco Granados en la cárcel. "No puedo confirmar nada sobre si estas personas estaban en la lista o no, porque sus nombres pueden alertar a otros nombres. No me encargo de esta parte, pero estoy impresionado del trabajo que están haciendo".

Falciani reconoce que Suiza está cambiando su mentalidad sobre el dinero de sus cuentas, "en Suiza las cosas están cambiando y empieza a colaborar para luchar contra el fraude fiscal", aunque avisa de que debe haber más control en España. "Los alcaldes tendrían que estar más vigilados de lo que están". Eso sí, pide más medios para luchar contra el fraude fiscal "en España faltan medios para ayudar en este asunto. Seguro que nos vamos a llevar más sorpresas en el futuro". Por último reconoce que no se arrepiente de lo que ha hecho pero "tengo dolor por mi familia y mis amigos, tengo miedo por ellos".