Gustavo Biosca: "A Josefer le va a costar mucho dejar las drogas"

Sabe bien por lo que está pasando José Fernando Ortega, el hijo del diestro Ortega Cano. Tras salir de prisión y , a la espera de conocer una sentencia firme, José Fernando ingresará en un centro de desintoxicación para curarse de sus adiciones. "Su caso me recuerda al mío, pero yo tenía menos maldad. Nunca cometí delitos", asegura Gustavo Biosca.

Gustavo trabajaba como mago y cómico en televisión. "En un principio no necesitaba la coca para actuar, pero hubo un momento en que sí. Si no salía colocado, no podía actuar", reconoce.

Sobre las posibilidades de recuperación de un toxicómano, Gustavo no es muy optimista. "Los centros de rehabilitación tienen un alarmante 90 por ciento de casos de reincidencia cuando sales. Yo, la primera vez que ingresé tardé en recaer tres meses". Gustavo cree que hay que tener un Plan B cuando sales de un centro de desintoxicación. "Si le pudiera dar un consejo a Jose Fernando, le diría que cuando salga del centro de desintoxicación debe romper con todo lo que le rodea hasta ahora".