El padre de Rosario, mujer de 'El Chicle', teme que Diana no haya sido la única víctima

El padre de Rosario no duda en declarar la inocencia de su hija, para el hombre su hija no participó porque "si lo supiera no estaría con él", además relata la normalidad con la que Rosario está viviendo estos días: "me mandó un mensaje diciendo que estaba bien".

En cuanto a 'El Chicle', el padre de Rosario piensa todo lo contrario. El suegro de José Enrique Abuín afirma que "inocente no puede ser porque sabía dónde estaba el cuerpo". Unas declaraciones a las que añade que nunca hubiera imaginado este desenlace fatal y ahora hace público su temor de que Diana no haya sido la única víctima.