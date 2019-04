Andrés Aberasturi: "Este no es un mundo hermoso"

"Uno llega a una edad en la que cree que tiene todas las respuestas y luego se da cuenta de que ninguna respuesta es válida", asegura el periodista Andrés Aberasturi al presentarnos en Espejo Público su último libro "Cómo explicarte el mundo, Cris", dedicado a su hijo con parálisis cerebral.

"La realidad de Cris y de todas las personas como él, es una realidad injusta. Este no es un mundo hermoso, a lo mejor se puede vivir hermosamente, pero este mundo es radicalmente injusto, inmoral y a mi no me gusta", sentencia Andrés.

Andrés Aberasturi y otros padres construyeron la residencia "El despertar" donde poder cuidar a personas como su hijo Cris. En esta residencia especialistas atienden las distintas patologías y necesidades de estas personas. "Vivir es una fiesta con él", asegura emocionado.