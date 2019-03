Albert Rivera: "Me consta que Pablo Iglesias no quiere debatir conmigo"

LÍDER DE CIUDADANOS

Ciudadanos es una de las formaciones que, según los sondeos acabará con el bipartidismo. Hemos hablado con Albert Rivera quien nos ha confesado que estaría dispuesto a un debate con Pablo Iglesias aunque, "me consta que él no quiere debatir conmigo", dice. También asegura que está en política porque es feliz, "el día que no sea feliz o tenga que apartar de mi lado a la gente que me hace feliz, lo dejaré".