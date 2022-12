Emocionante encuentro con su familia del camionero trasladado a España

Han sido 16 largos meses sin ver a su padre. Espejo Público ha acompañadoa Miguel cuando por fin va a terminar con esa angustiosa espera. "Estoy muy nervioso. Tengo muchas ganas de verlo", afirma en el trayecto. Durante el camino no puede evitar acordarse de su madre, la primera de las desgracias de tantas que vinieron después. "Todo se nos juntó en cinco meses".

Después de 40 minutos y con una mampara de por medio que Miguel no ha podido tocar, sale del encuentro profundamente emocionado. "Le he visto muy envejecido, no es el que era antes, pero de ánimo está muy bien. me ha sonreído". Ha sido una inyección de alegría para Antonio que después de muchas penalidades se ha visto tratado de nuevo como un ser humano. "Nos ha dicho que tenía mucho espacio y que come muy bien. Lo ve todo como si fuera un manjar", asegura su hermana a la salida.