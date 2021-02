El bulo que pone en cuestión la inmunidad al coronavirus y la fiablidad de las vacunas

Circula un montaje que señala que “Si el virus no te afecta, o ya lo has pasado… ¡¡¡ERES INMUNE!!! No contagias, NO corres peligro. No necesitas vacuna”.

Esta publicación engañosa, que ya es viral en redes sociales como Facebook, solo quiere alertar a la población, se vuelve a cuestionar las vacunas, señalando que no son seguras.

Mucho ojo porque no es lo mismo un paciente asintomático que un paciente inmune. La OMS señala que las personas sin síntomas pueden transmitir el virus, pero aún no se sabe con qué frecuencia. Un paciente es innmune al virus cuando tiene defensas contra el agente infeccioso y no se contagia.

La ausencia de síntomas depende de factores como la edad o el sistema inmunológico, entre otros. Los expertos recomiendan que quienes se han contagiados de covid-19, con o sin síntomas, se vacunen cuando sea posible.

Si quieren comprobar cómo evoluciona el proceso de vacunación en España pueden hacerlo en el CuentaVacunas de la web de Antena 3 Noticias