Dos familias enfrentadas a muerte

Una familia de un pequeño pueblo de Badajoz tiene atemorizados a todos los vecinos. Las agresiones y los insultos son constantes y los niños ya no pueden salir a la calle si no les acompaña un adulto "los persiguen para pegarles", nos cuenta el padre de las víctimas. Los vecinos están desesperados ya no saben qué hacer: "No puedo más, tengo miedo de dejar a mi familia sola en casa y que mis hijas no puedan salir a la calle".

Esta situación se da desde hace un año y el origen de la disputa es una pequeña riña de niños mientras jugaban. Cuando los padres del ñiño quisieron pedir explicaciones, los padres del otro comenzaron a agredirles. A partir de ahí, coches destrozados, ruedas pinchadas, amenazas de muerte y múltiples denuncias cruzadas se repiten día tras día.