¿Dónde se trasladan los objetos provenientes de un deshaucio?

Los deshaucios han crecido de manera exponencial en nuestro país, el drama de familias enteras desalojadas de sus casas es cada vez más común en las televisiones. Pero, ¿sabemos qué ocurre con esos objetos que se quedan en la casa?.

Muchas veces hablamos de recuerdos de toda una vida, otras de objetos prácticos y mobiliario. Todos ellos son trasladados al trastero del Ayuntamiento, conocido como el "almacén de la villa". Pero el servicio no es ni gratuito ni ilimitado. Si los muebles no son recogidos en un plazo de 2 meses, por parte de los propietarios tendrán que pagar un coste que irá en función del metro cuadrado que ocupe y los días que estén, partiendo desde 0´40 euros. A lo que habrá que sumarle 147 euros en concepto de transporte. Si los dueños no reclaman sus objetos, el destino es la subasta pública.

En este almacén no solo hay objetos procedentes de deshaucios. También se encuentran todos aquellos que ocupan un lugar en la vía pública sin haber pagado el precio correspondiente. Terrazas enteras, kioskos de prensa o camas de rayos uva se pueden encontrar en este enorme bazar municipal. Lo que no es aprovechable, se envía al vertedero de Valdemíngomez.