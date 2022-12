La doble cara de José Bretón

"Mis hijos le tenían miedo". Así se lo cuenta Ruth al juez. Pero no solo ella ha desvelado al verdadero Bretón. Son muchos los testigos que han presenciado un extraño comportamiento con su familia. Desde la pareja que presenció un bofetón al pequeño Jose, como la propia abuela que era testigo de esos malos tratos hacia los pequeños.

Sin embargo en la calle iba de víctima. De padre sin trabajo que está al cuidado de sus hijos. Tanto era así, que incluso las personas mayores que traslada en un último trabajo pensaban que era viudo.

Pero el juez no tiene dudas. "El encartado tiene la llave de lo que ocurrió el día 8 de octubre", así lo relata en el auto. Pero también tiene claro que no va a contar lo que hizo con sus hijos. Por eso no insiste en lo que pasó ese día, sino remonta a unos meses atrás. Cómo se comportaba con su familia. El magistrado está convencido de que el movil de la desaparición es la venganza hacia su mujer. Tenía celos de sus propios hijos.