"No dejan entrar a mis hijos, pero sí a perros": las quejas virales contra un restaurante de Ávila

“Tienen mesa disponible pero no admiten menores de 16 años. En cambio, admiten perros”. Así comenzaba la queja viral de Rafa, un hombre que iba a comer en un restaurante de Arévalo, municipio de Ávila pero que se encontró con que no le dejaban acceder con su hijo.

Puso una reseña en la página de este restaurante y esta fue la respuesta que obtuvo del dueño: “Usted no respeta las normas de cada casa. Yo tengo muchos clientes que vienen porque no hay niños, pero no por los niños sino porque los padres les dejan hacer lo que les da la gana”.

“Fue un hecho desagradable y difícil de explicar”

Rafa ha hablado en directo para Espejo Público para reivindicar su queja. Ha explicado que fue un hecho “desagradable y difícil de explicar como padre".

Volviendo de un viaje a Galicia, quiso reservar una mesa para ocho comensales, cuatro de los cuales eran niños. Ahí descubrió que, a pesar de que había mesas disponibles, a los menores de 16 años no les dejaban entrar.

A pesar de que es ilegal, Rafa admite que no es la primera vez que le pasa. Rafa se personó en el restaurante para pedir la normativa de derechos de admisión donde especificara que no podían entrar menores, pero en el restaurante le dijeron que no la tenían.

Finalmente la familia ha optado por denunciarles con una hoja de reclamaciones ante la Consejería de Consumo de la Junta de Castilla y León.

El dueño del restaurante ha declinado hacer declaraciones en Espejo Público.

