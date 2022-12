Los cuatro imputados no aclaran los misterios del crimen de Marta

¿Por qué Miguel retrasa tanto su llegada?. Son las diez menos veinte de la mañana. A quien poco le importa la espera es a Antonio del Castillo, el padre de Marta. Sólo desea una respuesta sobre el paradero de su hija, una pista que no va a llegar.

¿Por qué Carcaño se negó a declarar después de haberlo hecho anteriormente en tres ocasiones y de forma contradictoria?. ¿No tuvo tiempo suficiente para reaccionar durante la hora y veinte que estuvo frente al juez?. ¿Por qué no prestó apenas atención al vídeo que se proyectó sobre la reconstrucción de los hechos?. Muchos interrogantes sin respuesta.



Misterio y más misterio. Casi media hora estuvo Samuel Benítez dentro de la Audiencia sin inmutarse. Pero todavía es más enigmática la declaración de María García, novia de Francisco Javier Delgado, hermano de Miguel Carcaño. ¿Cómo pudo estar estudiando a las 12.30 de la noche en la casa de León XIII, escenario del crimen, y seguir ratificando su coartada de que ni vio ni escuchó nada?. Su novio, por su parte, se reafirmó en que no está implicado en el caso. Su abogado, José Manuel Carrión, fué increpado a la salida de la vista. Se le reprochaba que le defendiera.