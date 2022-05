Cristina Antoñanzas (UGT), sobre la baja por regla dolorosa: "Podemos ser discriminadas en la contratación"

Tener una menstruación dolorosa podría ser pronto un motivo de baja laboral en España. La medida podría salir adelante si Podemos consigue ese punto con el apoyo de sus socios en la nueva ley del aborto.

Sin embargo, algunas voces se han mostrado en contra a esta opción. Es el caso de UGT, quien señala que las mujeres pueden sufrir discriminación en la contratación.

La vicesecretaria general de UGT, Cristina Antoñanzas, ha hablado y explicado en Espejo Público la posición que mantiene UGT. Ha aclarado que cuando habla sobre la posible medida no lo hace "en nombre de Cristina".

La conclusión a la que llegan es que la baja por regla dolorosa puede perjudicar a las mujeres para ser contratadas, aunque subraya que "no todo es tan simple". "Lo que está claro es que, si una mujer o un hombre tiene una dolencia que no le permite realizar sus funciones habituales en su puesto de trabajo va a un médico y si el facultativo decide que no puede realizarlo, le da una baja. No es que nosotras nos cojamos una baja", explica.

Por otro lado, desde los sindicatos creen que es "poner el foco en las mujeres" debido a que fisiológicamente "no somos igual a nuestros compañeros", por lo que las leyes laborales "pueden tener sesgo de género". Antoñanzas explica que "ese sesgo de género, es lo que hay que ver que a la larga no nos discrimine".7

España sería el primer país

Si la baja por menstruación se aprobará, España sería el primer país de Europa en aprobarlo. Italia fue uno de los primeros países en intentar incluir dicha baja en el año 2017 con un proyecto de ley. Las mujeres se podrían ausentar 13 días al mes sin pedir la baja, pero no salió adelante.

México sí ofrece tres días de baja laboral. De la misma forma que en Japón desde 1947, Indonesia desde 2003 o Taiwán.