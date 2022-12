Condenan a su vecina a 9 meses de prisión y una multa por acosarla

Isabel y Vicenta son dos vecinas valencianas que se odian. Una y otra se cruzan acusaciones y en muchos casos, algo más. Tras 10 años de guerra sin cuartel y más de 100 denuncias, un juzgado de Valencia ha fallado a favor de Isabel. Condenan a Vicenta a 9 meses de prisión y al pago de 10.000 euros de indemnización por los daños causados.

Sin embargo, ni siquiera esta victoria jurídica es óptima para Isabel, pues la considera insuficiente. "Yo había pedido una orden de alejamiento de esta señora que no se me ha concedido. Además, la indemnización es muy pequeña porque yo en estos 10 años llevo gastados más dinero que todo eso".

Por su parte, la vecina condenada, Vicenta, ha contado a Espejo Público su versión de los hechos y se considera la víctima de toda esta batalla. "Soy yo la persona que está sufriendo las agresiones de esta mujer. Yo soy la víctima y ella el verdugo. Todo el mundo la conoce en Valencia. No voy a pagar el dinero que me piden, porque yo no he hecho nada".

En definitiva, una guerra que parece estar lejos de terminar a pesar de la última resolución judicial.