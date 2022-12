Un compañero de Raquel Gago pone en duda su versión sobre el crimen

"Mi compañera de patrulla y yo nos dirigimos a Gran Vía de San Marcos al escuchar el comunicado en la emisora diciendo que habían tiroteado a Isabel Carrasco y que había fallecido. Entre las personas que se encontraban allí estaba Triana, que la conocía por ser amiga de mi compañera habitual de patrulla Raquel. Triana se dirigió a mí saludándome y yo le pregunté qué hacía allí. Me constestó que estaba con su madre, que había ido a comprar unos pasteles y que las habían parado junto a su vehículo. Acto seguido sacaron de un coche patrulla a la madre de Triana. Un agente de policía nacional le preguntaba que donde había tirado el arma. Como la mujer no respondía, se dio la orden de que todas las patrullas que estaban en la zona buscaran por los alrededores un arma de fuego.

A las 17:45, llamé a Raquel comentándole que tenían a Triana y su madre paradas en Gran Vía de San Marcos y que la madre había matado a Isabel Carrasco. Raquel reaccionó con asombro, aparentemente sin saber qué decir. En ningún momento me dijo que ese día había estado, visto o hablado con su amiga Triana.

A las 18:33 me llamó Raquel, preguntándome cómo estaba la situación. Le dije que madre e hija habían sido detenidas y que si quería saber algo que se acercáse a Comisaría a enterarse. A las 19:56 me volvió a llamar, preguntándome si tenía alguna noticia más. Yo le dije que no, que llamara a los compañeros que habían hecho el traslado de una de ellas a Comisaría".