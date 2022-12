La Bruxa D'Or: "En Cataluña hay que invertir en Sanidad y Educación, no en más juegos"

Cataluña se convertirá en la primera autonomía con su propio "Gordo". La Grossa de Cap de Any sorteará 100.000 euros y cada décimo costará 5 euros. La fecha para su celebración será el 31 de diciembre. Se venderá en kioskos y bares cuyos dueños han recibido con satisfación la medida pues consideran que cualquier nuevo incentivo que anime las ventas en su negocio será bueno.

Sin embargo, los loteros no están tan satisfechos con la medida. Xavier Gabriel, el responsable de la administradores que más participaciones de la lotería de Navidad vende de toda España, La Bruxa d'or, pronostica un fracaso rotundo. "Hay números que cantan por sí solos. Una copia nunca llega a ser como el original".

Según Gabriel, "lo que me preocupa no es la competencia, porque no lo va a ser. Lo que debería hacer la Generalitat es aplicar todo su presupuesto en Sanidad y Educación. No necesitamos más juegos".

El máximo responsable de la Bruxa d'Or cree que se trata de una pésima decisión de la Generalitat. "La lotería es algo muy serio que no se puede vender en kioskos o bares. La lotería necesita un registro, unas liquidaciones y una seriedad. Si todo un organismo que lleva más de 200 años, ha organizado en toda España 4.400 administraciones, ahora vamos a tener en Cataluña 24.000. Esto no se coge por ningún lado".