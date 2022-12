Boris: "Puedo hacer todo lo que me proponga"

Su familia es una de las grandes responsables del optimismo de Boris. "No le limitamos en nada. Dicen que se parece al padre, pero yo digo que no. Es el padre el que se parece al hijo", dice su padre. "Nunca le hemos dicho tú no puedes. Al contrario, todo lo que ha querido hacer lo hemos intentado hacer juntos".

Entre sus grandes aficiones están la bicicleta, hacer rocódromo, montar en kart, el baloncesto o incluso adiestrar a su perro Noi. También es un apasionado del futbol, seguidor acérrimo del barsa, ha participado en tertulias futbolísticas de radio. Hasta los 4 años le medicaron y la enfermedad en sí desapareció, pero quedaron secuelas. Agarrotamiento muscular, codo dislocado, escoliosis, etc. En total Boris ha pasado hasta 20 veces por el quirófano. Su sueño es convertirse en periodista deportivo.