La tradición que Tamara Falcó “quizás” no incorporará a su boda con Íñigo Onieva

Pablo Motos ha comentado en la tertulia de actualidad de 'El Hormiguero' que le ha llegado cierta información sobre el vestido de boda de Tamara Falcó: "Me han dicho que, cuando la gente lo vea, se van a caer del sofá".

La Marquesa de Griñón se ha quedado estupefacta y ha explicado que, para ella, el vestido "no es tan raro". Eso sí, Tamara Falcó ha añadido que tal vez no hará algo en la boda que le prometió a sus compañeros: "Creo que no voy a hacer el baile que me propusisteis" confiesa, dejando atónitos a Pablo Motos y al resto de colaboradores.

Y aún hay más, pues Nuria Roca le pregunta si bailará un vals con Íñigo, y la Marquesa deja la respuesta en el aire: "Quizás" dice, tras pensárselo un poco.