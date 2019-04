Crea tu propio holograma casero

A continuación Marron nos ha dejado alucinados al explicarnos cómo podemos crear nuestro propio holograma casero tan solo con un móvil y creando un poliedro de plástico transparente.

Además para terminar Jackman nos ha contado la razón científica por la que los piratas usaban parche en el ojo. No lo hacían por estar tuertos si no para que una vez luchaban con la espada en cubierta y después entraban al interior del barco a encender los cañones, el cambio de luz les afectaba para disparar y para que no les molestara este cambio se movían el parche de un ojo a otro.