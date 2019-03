MAQUILLAJE CUBISTA

Claudia M. Barzilay, VP de Nanomedic Research & Development, y el dr. Álvaro González Miranda, cirujano plástico de la Unidad de Quemados del Hospital La Paz, traen al programa un producto increíble. Va a revolucionar el campo de la medicina, concretamente el tratamiento de quemaduras y heridas graves. El producto se llama SpinCare, y es una especie de pistola que distribuye una capa muy fina de un polímero sobre las heridas o quemaduras, de forma que sirve de protección y tratamiento. Puede recordarnos a un tipo de 'piel en spray', pero es un poco más complicado e interesante que eso.

La pistola que vemos no pulveriza el polímero líquido como haría un spray, sino que lo somete a un proceso de “electrospinning” o “electrohilado”. Dicho proceso emplea un alto voltaje, de unos 20 o 30 kiloVoltios para, por repulsión electrostática y debido a las propiedades electromagnéticas del polímero en solución, expulsar nanofibras del polímero, que se depositan sobre la piel dañada y tiene propiedades muy similares a las fibras de la dermis. El alto voltaje se genera en la pistola, y se coloca una toma de tierra en la persona a recibir el tratamiento, de forma que las nanofibras fluyan hacia la persona y su herida o quemadura. (Es una especie de Van de Graaf en miniatura, y expulsa hilos de nanofibra tal y como salían lo chorrillos de aceite de tus dedos el otro día). Existe una técnica similar llamada “electrospray”, pero no es exactamente igual, y por ello NO deberíamos llamarlo piel en spray ni nada de eso.

Las propiedades del polímero que se deposita en la piel son muy similares a las de la piel humana. Al taparle la herida o quemadura al paciente el dolor desaparece (de la misma forma que cuando tenemos una ampolla con su piel encima no nos duele, pero al retirar la piel si). Es transparente al contacto con la humedad, y la recuperación de los pacientes es increíblemente rápida. Pueden hacer vida normal mientras se recuperan, ya que no tienen dolor. Además, se puede personalizar el tratamiento añadiendo al vial de polímero líquido diferentes principios activos, como calmantes, analgésicos, canabinoides, antibióticos, colágeno, etc, dependiendo del paciente y sus necesidades.

La gran novedad de esta tecnología es que han conseguido hacerla portátil. Antes, las máquinas de electrospinning eran muy grandes y costosas. Había que hacer “láminas” de piel para llevarlas al hospital, lo que era muy poco operativo y provocaba más fallos y rechazos.