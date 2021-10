Saltan chispas entre David Bustamante y Pablo Motos: ¡Recrean la escena más romántica de 'Ghost'!

Para la sección de Ciencia, hemos traído un torno en miniatura para poner a prueba a David Bustamante, a Marron y a Pablo, que deberán realizar una pieza de alfarería en miniatura.

Torno de alfarero

Torno de alfarero o rueda de alfarero son los nombres más populares que reciben diferentes tipos de ingenios giratorios, usados por los artesanos del barro para crear una pieza o vasija a partir de la pella de barro o pasta cerámica con simetría de revolución.

La pella de barro se coloca bien centrada en el disco, y se la hace girar de forma que al aplicar presión con las manos se pueda moldear. Otras herramientas permiten retirar material o grabar sobre la superficie. También se puede emplear el torno para pintar la pieza.

La primera rueda de alfarero fue hallada en Ur (Mesopotamia), en 1930, durante las excavaciones realizadas por Wooley, en un nivel perteneciente al periodo de Uruk (período arqueológico de la historia de Mesopotamia comprendido entre el 3800 a. C. y el 3200 a. C. .)

Su expansión por el litoral mediterráneo occidental se sitúa entre los siglos VIII a VI a. C., con las colonias comerciales de fenicios y griegos. No se registrará su uso en el interior de la península ibérica hasta el siglo III a. C., con la colonización romana. Conviene anotar también que los pueblos germánicos centroeuropeos no conocerían la rueda de alfarero hasta el 500 d. C.

Arcilla

La arcilla es una roca sedimentaria descompuesta constituida por agregados de silicatos de aluminio hidratados procedentes de la descomposición de rocas que contienen feldespato, como el granito. Presenta diversas coloraciones según las impurezas que contiene, desde el rojo anaranjado hasta el blanco cuando es pura.

Físicamente se considera un coloide (partículas sólidas muy pequeñas dispersas en agua).

Se caracteriza por adquirir plasticidad al ser mezclada con agua, y también sonoridad y dureza al calentarla por encima de 800 °C.

La arcilla endurecida mediante la acción del fuego fue la primera cerámica elaborada por los seres humanos, y aún es uno de los materiales más baratos y de uso más amplio. Ladrillos, utensilios de cocina, objetos de arte e incluso instrumentos musicales como la ocarina son elaborados con arcilla. También se la utiliza en muchos procesos industriales, tales como en la elaboración de papel, revestimientos cerámicos, producción de cemento y procesos químicos.

