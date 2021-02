Marron llena de dudas a Michelle Jenner con el mágico viaje del azul

EL VIAJE DEL AZUL

En este vistoso experimento lograremos que una disolución transparente (vaso 1) se vuelva de color azul al introducir una pila. Al verter la disolución azul en el siguiente vaso de precipitados (vaso 2) se volverá de nuevo transparente. Introduciremos un trapo de color rojo en dicho vaso y se volverá azul. Lavaremos el trapo en una disolución transparente (vaso 3) y recuperará el color rojo. Pero al escurrirlo en otra disolución transparente (vaso 4), dicha disolución se volverá azul.

Explicación:

Vaso1:

La energía eléctrica se puede utilizar para producir un cambio químico. Este vaso contiene una solución de yoduro potásico y almidón.

Al colocar la batería en el vaso de precipitados con el yoduro (I-) se produce una reacción que implica la transferencia de electrones. Estas reacciones se conocen como reacciones redox. Las reacciones redox son una combinación de dos reacciones, la reacción que entrega electrones, conocida como reacción de oxidación, y una reacción que toma electrones, conocida como reacción de reducción.

La reacción que ocurre en el terminal positivo de la batería, que se escribe como 2I- (aq) => I2 (aq) + 2e.

A medida que se forma el I2, reacciona con el almidón para formar una solución de color azul. El yodo se usa a menudo para identificar alimentos que contienen almidón.

El yoduro potásico tiene diversas aplicaciones: En fotografía, para preparar emulsiones. En medicina para el tratamiento de la actividad excesiva de la tiroides. En química para yodometría y otras técnicas analíticas. En microbiología, es un componente del lugol. En Acuariofilia marina, se usa para aumentar el desarrollo de corales blandos (xenias, hongos y zoantidos) y para aumentar la tonalidad azul en los SPS, Aunque también se benefician las macro-algas y esponjas. En caso de emergencias radiológicas puede usarse para proteger contra la acumulación de yodo radiactivo en la tiroides saturando el cuerpo con una fuente estable de yodo antes de la exposición.

El almidón, o fécula, es una macromolécula que está compuesta por dos polímeros distintos de glucosa, la amilosa y la amilopectina. Es el glúcido (hidrato de carbono) de reserva de la mayoría de los vegetales.

Vaso 2:

Al verter la solución azul en el vaso de precipitados 2 el color azul desaparece. El segundo vaso, aparentemente vacío, en realidad contiene ácido ascórbico, que es un antioxidante, y separa la molécula de yodo haciendo que la solución vuelva a ser clara.

El ácido ascórbico, también conocido como vitamina C, es uno de los pocos antioxidantes poderosos que protegen nuestro cuerpo de los radicales libres muy reactivos. El nombre "ascórbico" proviene del prefijo a- ("sin") y del latín scorbuticus ("escorbuto"), procede de su propiedad de prevenir y curar el escorbuto. En humanos, primates y cobayas, entre otros, la vitamina C (enantiómero L del ácido ascórbico) no se sintetiza, por lo que debe ingerirse a través de los alimentos.

El trapo rojo es un trapo de algodón 100% que previamente hemos teñido con rojo de congo. Este compuesto tiene dos propiedades de las que nos beneficiamos. La primera es que se adhiere a la celulosa, y por tanto, tiñe nuestro trapo ya que las fibras de algodón están formadas principalmente por celulosa. Sin embargo, su uso se limita al laboratorio debido a que es una sustancia peligrosa para la salud. La segunda propiedad es que el rojo de congo es también un indicador de pH, es decir, cambia de color según el pH de la disolución. En concreto es rojo en disoluciones básicas y su intervalo de transición es entre 3-5.2 vira al azul en medio ácido.

Por ello, al sumergirlo en una disolución ácida, el trapo se vuelve azul.

Vaso 3:

El tercer vaso contiene una solución básica de hidróxido de sodio, de forma que al sumergir el trapo en dicha disolución, el trapo recupera el color rojo.

El hidróxido de sodio (NaOH) también conocido como sosa cáustica tiene numerosos usos en industria, por ejemplo, en la fabricación de papel, tejidos, y detergentes. A nivel doméstico se emplea para desatascar tuberías y fabricar jabón casero.

Vaso 4:

Este vaso contiene una disolución de timolftaleína. La Timolftaleína es un indicador de pH para valoración ácido-base. Su intervalo de transición de pH es aproximadamente entre 9.3 - 10.5, virando de incoloro a azul en el rango mencionado. Cuando escurrimos el trapo con la disolución básica en el vaso 4, vira al color azul.