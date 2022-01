Marron crea nylon en directo en ‘El Hormiguero 3.0’: “Si te tocas las manos se te quedarán así para siempre”

El nailon o nilón​ (grafía en español del nombre comercial Nylon, marca registrada​) es un polímero sintético que pertenece al grupo de las poliamidas. El nailon es una fibra textil elástica y muy resistente, no la ataca la polilla, no precisa planchado y se utiliza en la confección de medias, tejidos y telas de punto, también cerdas y sedales. El nailon moldeado se utiliza como material duro en la fabricación de diversos utensilios, como mangos de cepillos, peines, etc.

Sintetización del nailon

El nailon se genera formalmente por policondensación de un diácido con una diamina.

En nuestro caso emplearemos una disolución de 1,6-hexanodiamina (hexametildiamina) en agua y una de cloruro de sebacoilo en ciclohexano para obtener nylon 6-10, llamado así por la longitud de las cadenas de carbono de los monómeros. Ambas son corrosivas e irritantes para la piel.

Procedimiento

Para obtener el nailon tendremos que verter la solución ácida sobre la disolución acuosa de la diamina con mucho cuidado para evitar que se mezclen. La solución ácida, que es menos densa, flotará y en la interfase se formará el nailon 6-10. Ayudándonos de unas pinzas podemos extraer el nailon y enrollarlo alrededor de una varilla, que al girarla nos permitirá obtener un largo hilo.

Añadiremos un poco de fluoresceína a la primera disolución con el objetivo de observarlo bajo luz ultravioleta. Además, si el hilo se ve fluorescente, es un indicativo de que hemos arrastrado agua de la primera disolución con él.. Es decir, el nailon obtenido tiene bastante contenido en agua

Hay que señalar que esta demostración no corresponde con el proceso industrial que se emplea para fabricar el nailon, que tiene lugar a altas temperaturas y haciendo pasar el mismo por pequeños agujeros para producir fibras.