La manzana envenenada

CIENCIA CON MARRON

Gracias a la ciencia podremos comprobar si una manzana está envenenada o no lo está. Marrón ha traído dos manzanas y una de ella está envenenada, han cogido la esencia de cada manzana y con un indicador de veneno sabremos si la manzana está o no está envenenada. Al salir la solución rosa significa que la manzana no está envenenada. Y comprobamos que la solución fosforescente contiene veneno.