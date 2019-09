Nuestro compañero Roberto va a realizar un salto mortal hacia atrás a la vez que escupe fuego con la intención de hacer explotar un globo de agua que hemos colgado a una altura de unos 2,5 metros. Lo que utiliza Roberto para escupir fuego es el líquido más apto para la salud que existe en el mercado, que se llama “Agua de fuego para espectáculos” que contiene disolventes alifáticos reducidos que no huelen ni hacen humo. En el mundillo hay sitios que si no vas con este líquido no te dejan hacer el espectáculo. Roberto no se traga el líquido, solo lo escupe fuerte con una técnica perfeccionada durante años.

Los actores Karra Elejalde y Eduard Fernández han venido a divertirse a 'El Hormiguero 3.0' para presentarnos 'Mientras dure la guerra'. Además de haber tenido el placer de ser dirigidos por Alejandro Amenábar, ambos se mostraron maravillados por meterse en la piel de dos personajes históricos como Millán Astray y Miguel de Unamuno.

"Es un corazón con patas"

Pablo Motos ha afirmado que la gente solo conoce "el 3%" de quién es Karra Elejalde en la realidad. Por ello, ha pedido a Eduard y a Karra que se definan. ¡Revive el emotivo momento!

Además, Motos les ha preguntado sobre la capacidad de un actor para que todos los personajes le salgan bien y estas han sido su respuestas.

Trancas y Barrancas han elevado la tensión en el plató con una polémica sección en la que nuestros invitados han decidido entre dos conceptos y han hecho desaparecer cosas y personas muy valiosas en el mundo. ¿Te lo vas a perder?

Yibing, por su parte, nos ha enseñado las diferencias entre los insultos en España y en China. Antes de comenzar la sección, Pablo Motos ha advertido a todos los espectadores y tras este momento, las risas no se han hecho esperar en el plató.

Y Ernesto Sevilla ha estrenado sección y lo ha hecho a su manera realizando una polémica entrevista a los dos actores: "Hoy es un día fantástico para un humorista, porque es venir a hacer bromas sobre la Guerra Civil, que eso a la gente le gusta mucho".