Los actores de 'Juego de Tronos' descubren la lengua de las mariposas en 'El Hormiguero 3.0'

Los lepidópteros son un orden de insectos holometábolos, casi siempre voladores, conocidos comúnmente como mariposas; las más conocidas son las mariposas diurnas, pero la mayoría de las especies son nocturnas.

Las mariposas poseen dos pares de alas membranosas cubiertas de escamas coloreadas, que utilizan en la termorregulación, el cortejo y la señalización.

Su aparato bucal es de tipo probóscide provisto de una larga trompa que se enrolla en espiral (espiritrompa) que permanece enrollada en estado de reposo y que les sirve para libar el néctar de las flores que polinizan.

Su desarrollo es holometábolo: del huevo sale una larva u oruga que se transformará en pupa y ésta dará lugar al adulto. La larva, a diferencia del adulto, presenta un aparato bucal de tipo masticador; la mayoría de las larvas son fitófagas.

Podemos distinguir las larvas de lepidópteros de las de otros insectos porque poseen una serie de 5 patas falsas al final del abdomen, lo que en algunos casos conlleva que su forma de caminar sea como la de un acordeón abriéndose y cerrándose alternativamente.

La coloración, especialmente la de las alas, alcanza la máxima especialización. Morfológicamente, la superficie alar está recubierta de escamas cuya superficie posee multitud de aristas longitudinales (separadas a veces a menos de 1 μm) que alteran la reflexión de la luz produciendo colores muy llamativos y frecuentemente tornasolados e iridiscentes.

Las venas de las alas de las mariposas forman un diseño característico y único según las especies o familias de las que se trate. Conocer este patrón es, en algunos casos, imprescindible para la correcta determinación de una especie concreta de mariposa.

Dryas iulia

- La mariposa flama (Dryas iulia) es una especie de lepidóptero perteneciente a la familia Nymphalidae. Es el único miembro del género Dryas.

- Sus alas tienen una forma alargada y color anaranjado con estrechos márgenes negros.

- Las hembras tienen un tono más oscuro que los machos.

- Los huevos son de color amarillo-limón.

- En estado larval despide sustancias químicas tóxicas para sus predadores.

- Se distribuye desde el sur de Estados Unidos hasta Paraguay.

Mariposa hoja / Mariposa hoja muerta / Kallima inachus

Es una mariposa que se encuentra en Asia tropical desde la India hasta Japón.

Con las alas cerradas, se parece mucho a una hoja seca con venas oscuras y es un ejemplo espectacular y comúnmente citado de camuflaje. En India, la mariposa vuela en el Himalaya a bajas elevaciones, mientras que en China, la mariposa se considera "rara".

Las alas de mariposa tienen forma de hoja cuando están en la posición cerrada. Cuando las alas están cerradas, solo son visibles las marcas crípticas de la parte inferior, que consisten en patrones irregulares y estrías en muchos tonos de marrones, amarillo y negro. Las venas están oscurecidas y se parecen a las venas de una hoja. La semejanza con una hoja seca, una mascarada, es extremadamente realista y le da al género sus nombres comunes, la hoja de roble o la hoja muerta.

Las mariposas masculinas y femeninas son similares, excepto que la hembra es generalmente más grande y tiene el ápice de la aleta anterior para formar un punto más largo. Las hembras también tienden a ser más rojizas en la parte inferior y las marcas moteadas amarillas tienden a ser más pálidas. La mariposa exhibe polifenismo, es decir, hay formas específicas de estación seca y estación húmeda que difieren en coloración y tamaño; la forma de la estación húmeda tiende a ser más pequeña.

La envergadura de la mariposa oscila entre 85 y 110 milímetros. La hoja de roble naranja es un poderoso volador y generalmente vuela en bosques densos con buena lluvia, entre maleza y a lo largo de los lechos de los arroyos. Se siente atraído por la savia de los árboles y las frutas demasiado maduras.

Muy perseguido por las aves, cuando está en peligro, la hoja de roble naranja vuela erráticamente, pronto cae en el follaje y ocupa una postura estacionaria con las alas cerradas, por lo que las aves a menudo son incapaces de encontrarlas. En tal pose, la mariposa se asemeja a una hoja seca y está perfectamente camuflada.

Los enemigos naturales de la hoja de roble naranja incluyen pájaros, hormigas, arañas, avispas y algunas bacterias.

Mariposa camuflada verde o malaquita

(Siproeta stelenes) es una mariposa neotropical.

El nombre malaquita viene del mineral malaquita, que es similar en color al verde brillante en las alas de la mariposa. Por lo general, la extensión de alas es de entre 8,5 y 10 cm. La camuflada verde se encuentra en toda América Central y el norte de América del Sur, donde es una de las especies más comunes de mariposa. Su distribución se extiende por el norte hasta el sur de Texas y la punta de la Florida, a Cuba.

Los adultos se alimentan de néctar de las flores, frutos podridos, animales muertos, y el estiércol de murciélago. Las hembras ponen los huevos en las hojas nuevas de plantas. Las larvas son cornudas, espinosas y las orugas negras con marcas rojas.

'El Hormiguero 3.0' recrea los fuegos de 'Juego de Tronos' gracias a la ciencia de Marron

Vamos a ver cómo el fuego se comporta como un fluido, para ello vamos a lanzar un cubo de gasolina contra este cristal templado que va a ser capaz de soportar el shock térmico.

Es interesarse ver cómo lo que arde es el exterior del líquido y no el interior. Porque sólo arde la superficie, que es la que está en contacto con el oxígeno del aire. El interior, líquido, sin oxígeno no arde hasta que la capa que lo prece no se consume.

Luego vamos a lanzar otro cubo pero esta vez con fuego valyrio, que en realidad es metanol con ácido bórico, que arde con tonalidades verdes.

El vidrio templado es un vidrio de seguridad al que mediante tratamiento térmico se le incrementa la resistencia a las tensiones de origen mecánico (flexión, choques…) y térmico (diferencias de temperatura), sin alterar las propiedades espectrofotométricas del producto base. El vidrio templado térmicamente es aproximadamente cuatro veces más resistente que el vidrio recocido del mismo espesor y configuración

Posee un excelente comportamiento mecánico en resistencia a impactos, a la flexotracción y a las tensiones térmicas, soportando unas diferencias de temperatura que pueden llegar a alcanzar los 200º C

Para fabricar vidrio templado, el vidrio flotado se calienta gradualmente hasta alcanzar una temperatura de reblandecimiento entre los 575ºC y los 635ºC para después enfriarlo muy rápidamente con aire. De esta manera se consigue que el vidrio quede expuesto en su superficie a esfuerzos de compresión y en el interior a esfuerzos de tensión, confiriéndole mayor resistencia estructural y mayor resistencia a impactos planos que el vidrio sin tratar.

Las tensiones generadas en su proceso de fabricación, hacen que el vidrio cuando se rompa, lo haga en pequeños trozos granulares en lugar de astillar en fragmentos dentados. Los fragmentos granulares generados al romper el vidrio templado tienen menos probabilidades de causar lesiones que los dentados del vidrio normal.