Las bolsas que hemos traído hoy las trae Patricio Cabezas desde Chile y se disuelven en el agua, son hidrosolubles. Están hechas con un componente biodegradable e inocuo para el medio ambiente llamado alcohol polivinílico y de azúcares naturales. Los inventores se pusieron manos a la obra hace 4 años inspirándose en los recubrimientos de los medicamentos o de las pastillas de los lavavajillas.

Actualmente se están empezando a tomar medidas con las bolsas de plástico y están fabricando bolsas hechas con almidon , fecula de patata o de maíz, pero para poder desintegrar esas bolsas se necesita un componente denominado compostaje que es un producto obtenido a partir de diferentes materiales de origen orgánico, los cuales son sometidos a un proceso biológico controlado de oxidación para descomponer estas cosas. Los inventores son chilenos y en sudamérica no existe el compostaje entonces era un grave problema ya que todas las bolsas no eran desintegrables así que inventaron estas bolsas que no solo son solubles en agua sino también se desintegran con compostaje.

Una curiosidad es que el agua no tiene ningún agente tóxico de modo que se puede beber, y en su oficina tienen una pecera con peces a los que durante un tiempo les estuvieron tirando estas bolsas y no han sufrido ningún daño. Además tienen la misma resistencia que una bolsa normal.

Desde aquí queremos concienciar a la gente con este problema y pretenden reemplazar todos los productos plásticos como briks, botellas, etc...

Microplásticos: Se inventaron en la década de los 80 y se utilizan por su función exfoliante o para dar color y textura. Tienen menos de 5 mm de diámetro y se encuentran en pastas de dientes, geles de ducha, gel de baño, exfoliantes, detergentes, agentes limpiadores, protectores solares, productos de fregado y en las fibras sintéticas de la ropa.

Según un estudio científico el 83% de las muestras de agua de grifo de una docena de países está contaminada con microplásticos.

Se calcula que cada año, solo en Europa, llegan al medio marino 8.627 toneladas de plástico procedentes de las microesferas en los cosméticos (equivalente al peso de la Torre Eiffel).