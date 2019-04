Anna Simon: "Estoy encantada con llevar la sección de Amores Perros"

NUEVA SECIÓN PARA ANNA SIMON

Anna Simon conducirá la sección de Amores perros en la que se intentará encontrar un hogar para aquellos perros que más lo necesiten. "Más feliz no puedo estar, me he enterado que la iba a llevar hoy mismo durante la rueda de prensa y estoy encantada". "Hay perros que han tenido una vida horrorosa e intentaremos hacerles más felices".