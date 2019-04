Ronaldo Nazario: "Hay mucho teatro en el fútbol"

RONALDO NAZARIO EN 'EL HORMIGUERO 3.0'

El brasileño Ronaldo Nazario Da Lima, ex delantero de la selección brasileña y –entre otros clubes- del Real Madrid ha presentado en nuestro plató el Corazón Classic Match 2017 Latidos por África, el partido que enfrentará el próximo 11 de junio en el estadio Santiago Bernabéu al Real Madrid Leyendas y a la A.S. Roma Legends. El exfutbolista confesó ante Pablo Motos lo mucho que le entristece el 'teatro' que se vive dentro del fútbol, una pasión que se vive en todo el mundo y que no puede verse perjudicado por las malas acciones de algunos jugadores.