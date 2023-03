Miguel Bosé habla de la relación que tenía con su padre: “Pensaba que no era un heredero digno”

Esta noche ‘El Hormiguero’ ha recibido una visita muy especial: el actor José Pastor y el gran Miguel Bosé, que han acudido para presentar la nueva serie ‘Bosé, disponible a partir del 3 de marzo en la nueva plataforma de streaming SkyShowtime.

En la ficción, se abordará la vida del cantante y actor Miguel Bosé durante sus distintas etapas en la música hasta llegar a lo más alto en su carrera profesional. Precisamente en esta visita, Bosé ha pasado a formar parte del club Platino al haber acudido más de diez veces al programa de Pablo Motos.

‘El Hormiguero’ lo ha celebrado con un vídeo recopilatorio con los momentos más especiales que el cantante nos ha dejado durante todas sus visitas al programa: “Yo siempre que vengo tengo un recuerdo fantástico”, ha confesado él.

Durante la entrevista, Bosé ha hablado sobre la complicada relación que tenía con su padre, especialmente durante su infancia: “Al principio no me quería, pensaba que no era un heredero digno”, aseguraba.

Sin embargo, ha confesado que cuando ya era adulto decidió forzar un encuentro con su padre y fue entonces cuando descubrió a un hombre “divertido, brillante y con una ternura increíble”.