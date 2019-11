Anitta llenó de buenas vibraciones, ritmo y color el plató de 'El Hormiguero 3.0' interpretando en directo su tema 'Get to Know Me'. Con su espectacular voz, la artista demostró por qué es una de las cantantes latinas más importantes del momento.

La brasileña también mostró que, además de ser una gran cantante, se le da muy bien bailar. Anitta ha inventado su propio paso parecido al twerking, el "quadradinho", e intentó enseñárselo a Pablo Motos.

Pero, durante la noche, también hubo tiempo para confesiones. La cantante explicó su afición a la cirugía estética, e hizo una sorprendente revelación: "Yo misma diseñé mi cara".