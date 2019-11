ACTUACIÓN EN EL PLATÓ

La cantante Anitta ha llenado de ritmo, color y buenas vibraciones el plató de 'El Hormiguero 3.0' cantando su éxito 'Get to Know Me'. Lo ha hecho con voz en directo y con demostrando por qué es una de las artistas más importantes del actual panorama musical. ¡Dale al play!