¡Exclusiva en 'El Hormiguero'! El nuevo anillo de compromiso de Tamara Falcó y los detalles de su vestido de boda

Tamara Falcó ha demostrado en 'El Hormiguero' lo ilusionada que está con su boda con Íñigo Onieva. En exclusiva, la colaboradora ha enseñado el nuevo anillo de compromiso que su novio le ha regalado. "Vaya piedrolos", ha destacado Pablo Motos, mientras que Trancas y Barrancas han señalado que "es como el de la otra vez pero más gordo". Bromeando las hormigas con que el joven "va subiendo la apuesta", Tamara ha zanjado: "Vamos a dejarla aquí, yo con estos diamantes me conformo".

Además, la colaboradora ha contado los detalles de su enlace: "Me despierto pensando en la boda, me acuesto pensando en la boda". Y ha asegurado que no es la única: "La verdad es que Íñigo también, está muy involucrado".

Algo esencial es el vestido de novia, que se probó este miércoles, y el resultado es: "Mejor de lo que me imaginaba". "No es un vestido que todo el mundo vaya a entender", ha avanzado de forma enigmática.