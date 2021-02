Pablo Motos ha regresado a 'El Hormiguero 3.0' con mucha alegría y con ganas de reflexionar al lado de Nuria Roca de lo sucedido.

El presentador no faltó ni una sola noche en 15 años de programa y ha recordado a su compañera el día que le propuso ser su sustituta por si acaso acababa contagiando de coronavirus. Nuria Roca se negó completamente hasta que hace unas semanas, tuvo que ponerse a los mandos del programa sin previo aviso.

Pablo Motos: "Te das cuenta de que no eres nada y la vida cambia en un segundo"

Los dos presentadores se han reunido y han realizado una reflexión muy sincera con una entrevista entre ambos incluida: "Te das cuenta de que no eres nada y la vida cambia en un segundo", opina Motos tras ver cómo el COVID-19 revolucionó su vida de la noche a la mañana.

Pablo Motos confesaba que el primer día que no pudo sentarse en la mesa del programa se sintió como "si te clavan un machete en el pecho" porque no había faltado a su puesto de trabajo en muchas otras ocasiones: "He hecho el programa estando enfermo, recién operado, he enterrado a mi padre y a mi madre y he vuelto a hacer el programa con el corazón roto".

Nuria Roca habla del shock que vivió en su primera noche como presentadora de 'El Hormiguero 3.0' y además, revela que a pesar de ser su sustituta pensaba "que en el último minuto" aparecería Pablo Motos.

Pablo Motos, a Nuria Roca: "Le has dado al programa un toque diferente"

Finalmente, la presentadora ha pedido una sincera valoración después de haberse puesto al frente de 'El Hormiguero 3.0' estas semanas. Con el corazón en la mano, el presentador le ha llenado de halagos y agradecimiento: "Has iluminado este plató cada minuto". Nuria Roca no ha evitado emocionarse con las palabras que le ha dedicado, ¡revívelo al completo en el vídeo!

Además, vuelve a ver el momento en el que Nuria Roca le da el relevo a Pablo Motos con un momento lleno de complicidad, admiración y bromas.