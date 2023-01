Juan del Val desvela la nueva adicción de Nuria Roca en 'El Hormiguero': "Tenía que contárselo a toda España"

Juan del Val ha desvelado en 'El Hormiguero' la nueva adicción de su mujer, Nuria Roca: "Ahora le ha dado por comprar pijamas, en un mes se ha podido comprar 10 pijamas", señala el periodista. "El otro día me llama completamente entusiasmada para decirme que ha visto un pijama que se tiene comprar", añade.

El periodista ha señalado que era algo que tenía que contar a toda España: "Lo mejor es que Nuria no duerme con pijama", ha señalado. La presentadora ha intentado defenderse asegurando lo mucho que le gusta esa prenda: "No estas mintiendo, pero es que los pijamas me parece una prenda muy bonita aunque no me la ponga", ha afirmado.

La presentadora ha asegurado que algún día lo utilizaré: "Me veo viajando y usando pijamas", afirma. Tamara Falcó ha defendido a su compañera asegurando que ha ella le encantan los pijamas, pero a diferencia de Roca ella sí que los usa. ¡Revive este momentazo en el vñideo de arriba!