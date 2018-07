Víctor Valdés, Jorge Valdano, Andrés Calamaro y Miguel Ríos en El Hormiguero 3.0

El lunes, 7 de octubre, viene a “El Hormiguero 3.0” uno de los mejores porteros del mundo: el futbolista del FC Barcelona y de la Selección Española VÍCTOR VALDÉS. El catalán, uno de los jugadores trascendentales del Barça en este arranque de temporada, comentará con nosotros la actualidad futbolística pocos días antes de que el combinado dirigido por Vicente del Bosque afronte sus dos últimos partidos de clasificación para el Mundial de Brasil 2014. Además, tendremos la oportunidad de conocer más íntimamente a este futbolista criado en la cantera del Barça, nos contará sus mejores anécdotas y charlaremos además sobre su labor solidaria con la promoción del deporte en su ciudad.

El martes, 8 de octubre, tendremos con nosotros a otra gran figura del mundo del fútbol, aunque en este caso ya retirado de la primera línea: el argentino JORGE VALDANO, ex futbolista, ex entrenador y ex director deportivo del Real Madrid. El que fuera campeón del Mundo con la Selección Argentina en México ’86 es ahora uno de los ponentes más solicitados en el circuito de las conferencias por su especialización en liderazgo. De hecho, Valdano viene a presentarnos su nuevo libro: Los 11 poderes del líder. El fútbol como escuela de vida (Editorial Conecta) en donde, a través de su experiencia en el mundo del deporte de alto nivel, y recordando algunas de las mejores anécdotas de su carrera, traza un paralelismo entre el mundo del fútbol y el de la empresa para enunciar las claves de un liderazgo exitoso.

El miércoles, 9 de octubre, estará con nosotros el artista argentino ANDRÉS CALAMARO, que el pasado 17 de septiembre lanzó al mercado su nuevo disco de estudio, Bohemio (Warner Music), un trabajo con el que el músico recupera los sonidos del rock americano y que, según el propio cantante, retrata perfectamente el momento vital en el que se encuentra. Calamaro, recordado tanto por su carrera en solitario como al frente de la mítica banda Los Rodríguez, presentará sus canciones en directo en España a lo largo de la próxima primavera.

Y el jueves, 10 de octubre, acude a nuestro programa uno de los mitos del rock español, el cantante MIGUEL RÍOS, que este pasado 10 de septiembre publicó su libro Cosas que siempre quise contarte (Editorial Planeta), el relato vital de uno de los artistas más importantes de nuestro país. El músico granadino, retirado de los escenarios, se ha sentado a revisar los recuerdos de su vida, de su carrera, de sus triunfos y batacazos: la amarga experiencia carcelaria, los viajes iniciáticos a Madrid, Barcelona, Canadá, Tokio, Estados Unidos, México, Venezuela, las peleas con los representantes, las disputas con los concejales cutres y el empresario tacaño, el mundo de las drogas y la música... Y es que siete décadas de existencia y más de medio siglo de rock dan para mucho.