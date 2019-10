CON SANTIAGO ABASCAL

El líder de VOX ha dado su punto de vista sobre la inmigración durante su entrevista junto a Pablo Motos. "Creo que es lícito decir que hay que rechazar la inmigración ilegal", confiesa ante la pregunta del presentador. Además, también ha confesado cómo arreglaría él el problema de la valla de Melilla y lo que haría con los MENAS en caso de llegar a la Presidencia del Gobierno. "Ni me gustan ni me disgustan", responde Abascal a la pregunta de si le gustan los inmigrantes o no.