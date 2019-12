Cerca de cumplir 77 años, Miguel Ángel Revilla afirma que ha llegado a un punto en el que dice lo que le da la gana. "A mí ya me da igual, he aspirado al máximo que quería en la vida", afirma el Presidente de Cantabria. Hablando sobre la posibilidad de que las elecciones fuesen de circunscripción única, Revilla dejaba claro que seguramente recibiría muchos votos de personas que no viviesen en su Comunidad Autónoma.

El Presidente de Cantabria recibía la llamada de Pedro Sánchez y nos ha contado todo lo que ha hablado con el Presidente en funciones. Revilla no se ha dejado nada en el tintero y nos ha dado hasta pelos y señales de todos los temas de los que ha hablado con el líder del PSOE. ¡Aquí lo tienes todo!

Miguel Ángel Revilla presenta el próximo 23 de abril un libro en el que ha contado todo lo que ha querido sobre temas tan delicados como Cataluña o los políticos corruptos. Además, ha confesado a Pablo Motos que tiene miedo de acabar en la cárcel por un capítulo en concreto. ¡Así nos lo ha contado en 'El Hormiguero 3.0'!

El programa terminaba con los regalos que Miguel Ángel Revilla llevaba para Pablo Motos. El presentador le había pedido que trajera las albarcas y los dos se las han calzado para demostrar su gran destreza caminando con ellas. Después, Revilla abría la maleta para sorprender a Pablo con un montón de regalos de su tierra.