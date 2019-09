CON MIGUEL ÁNGEL REVILLA

Tras enseñar los guiones que traían preparados a 'El Hormiguero 3.0', Pablo Motos no ha dudado en preguntarle a Miguel Ángel Revilla por las fotos que se hace con los ciudadanos. Motos cuenta que la gente hace cola para poder fotografiarse con el presidente de Cantabria y él cree que es "el tío más normal del mundo". El invitado de 'El Hormiguero 3.0' asegura que no le gusta que la gente se vaya sin saludarle: "He decidido que anunciaré si sábado o domingo, de 9 a 13 horas, me planto en la puerta del Gobierno y el que quiera venir se puede hacer una foto". Además ha contado cómo han sido las primeras veces y ha sorprendido con muchísimas anécdotas. ¿Te lo vas a perder?