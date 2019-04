Carla Bruni interpreta una cover de 'The Rolling Stones' tras el magnífico regalo de Pablo Motos

CARLA BRUNI EN 'EL HORMIGUERO 3.0'

Pablo Motos ha querido homenajear a la invitada en 'El Hormiguero 3.0' con una guitarra española hecha especialmente para ella. Carla Bruni, muy emocionada, no se ha podido resistir a su nueva guitarra personalizada y se ha lanzado a interpretar una cover de 'The Rolling Stones', 'Miss You', incluida en su nuevo álbum 'French Touch', con nada más ni nada menos que, ¡Pablo Motos a la guitarra!