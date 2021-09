Joaquín Reyes confiesa sus manías y rarezas más raras: "Escupir por la rendija del ascensor"

Joaquín Reyes ha visitado el plató de 'El Hormiguero 3.0' para presentar su primera novela: "Subidón". El cómico ha confesado en el programa de Pablo Motos cuáles son sus rarezas y manías, que según ha confesado, no son pocas.

Por ejemplo, odia la palabra "entrañable" y "canalla": "No me gusta nada, no puedo", señala. Pero sobre todo, no le cae nada bien la persona que inventó la palabra "agendar". Cada uno tiene sus propias manías.

Joaquín Reyes también ha confesado que no puede con los ruidos: "La gente que hace ruido con el boli mientras habla contigo, o chasquean la lengua me ponen nervioso", dice entre risas. ¿Y su manía más rara?: "Cuando subo por el ascensor intento colar el escupitajo por la rendija del ascensor".

