CON PETANCAS Y BARRANCAS

"Oye, tú has engordado", Lolita no ha podido evitar su asombro al ver a Petancas en el plató. Barrancas ha sido la hormiga encargada de explicarle que no se trata de Trancas y que siempre ha sido así. A Petancas, por su parte, le ha parecido "una falta de respeto" aunque finalmente han firmado la paz. Las estrellas del programa han retado a nuestra invitada de esta noche en 'El Hormiguero 3.0' a la 'Decisión crítica', una sección en la que le han propuesto tratos y ha tenido que tomar una decisión sincera. ¡Vuelve a verlo!