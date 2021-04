Goyo Jiménez confiesa cómo fue su pedida de mano "un 14 de febrero en el teatro"

Pablo Motos le ha preguntado a Goyo Jiménez si es verdad que le gusta "ser romántico pero sólo en público". El humorista ha confirmado que le gusta tener gestos con su pareja pero también "para fastidiar" a los demás, para que en la mesa de al lado la mujer piense que su chico no los ha hecho.

Además, Goyo ha revelado que le pidió la mano a su mujer "un 14 de febrero en el teatro". "Me pegué todo el espectáculo denigrando el amor de pareja", ha recordado, terminando el show revelando que era mentira. "Ha sido la vez que me he puesto más nervioso sobre un escenario", ha asegurado.

Otro de los momentos más divertidos de la entrevista de Goyo ha sido cuando ha hablado del estilo de vida americano. ¿En que se parecen el español y el estadounidense? El humorista lo ha contado.