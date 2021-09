Enrique Iglesias desvela en 'El Hormiguero 3.0' su futuro en la música: "Por ahora no voy a retirarme"

Enrique Iglesias ha presentado en 'El Hormiguero 3.0' su undécimo disco que tiene por nombre 'Final'. Muchos rumores han surgido sobre si el cantante está pensando poner fin a su carrera musical, pero Enrique Iglesias ha desvelado su futuro en el 'El Hormiguero 3.0'.

"No es que me vaya a retirar, solo que igual no voy a sacar más álbumes", ha comentado en artista.

Este disco tenía pensado publicado en el año 2016, pero finalmente se retrasó: "El disco tiene dos volúmenes, el segundo se estrenará en 2022".

