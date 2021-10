Dabiz Muñoz en 'El Hormiguero 3.0': "Yo tengo una relación tormentosa y tóxica con el éxito"

"No me siento el mejor cocinero del mundo" asegura Dabiz Muñoz ruborizado en 'El Hormiguero 3.0'. Dabiz Muñoz confiesa que tiene una relación tormentosa y tóxica con el éxito. Tras recibir el premio, el chef con tres Estrellas Michelin asegura que llegó a Madrid con la angustia de pensar que tiene que cambiar todo después del galardón. "No podía seguir haciendo lo mismo después del premio que me han dado" afirma que pensó tras bajarse del avión.

"Desde hace un año voy a una psicóloga que me viene muy bien y me está ayudando mucho" ha asegurado el chef en el programa presentado por Pablo Motos. Dabiz Muñoz ha querido dar las gracias a su psicóloga porque le está ayudando a gestionar el éxito y a ser un poquito más feliz cada día. "Aunque es una gestión de 15 años" confiesa Dabiz Muñoz en 'El Hormiguero 3.0'.

"Gestiono mejor el fracaso que el éxito" , así ha mostrado sus sentimientos frente al galardón el propietario del restaurante DiverXO con Pablo Motos.