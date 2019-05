La aplaudida respuesta de Imanol Arias en 'El Hormiguero 3.0': ¿Hay alguna espera que le haya agobiado en la vida?

CON IMANOL ARIAS

Imanol Arias interpreta en 'El coronel no tiene quien le escriba' a un hombre que espera a que llegue una carta que no llega nunca, ¿hay alguna espera que al actor le haya agobiado en la vida? "Siempre para el que espera el tiempo pasa muy lento y pasa muy rápido para el que tiene miedo", ha declarado. "Y yo no he tenido miedo en la vida", ha asegurado Imanol, "todas las cosas he creído que me han pasado lentamente a pesar de que hubieran pasado muy rápido".